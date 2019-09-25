Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibini konuk edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 2019 Galatasaray PSG maçı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi 2. hafta maçları 01-02 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray - PSG maçı ise Türk Telekom Stadyumu'nda 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.