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  • 25.09.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 22:20

MAÇ SONUCU Diyarbekir 2-1

'nda 3. tur maçlarının heyecanı sürüyor. sahasında 'u konuk eti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Diyarbekirspor üst tura yükseldi!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Diyabekirspor ile karşı karşıya gelen geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı. Ev sahibi ekibin gollerini Tolunay Yurtseven ve Reşo Akın kaydederken, Eskişehirspor'un tek golünü İbrahim Halil Öner kaydetti.

SON 16'DA VAR DEVREDE
VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

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