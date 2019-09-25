MADRİD

DERBİSİNDE

'ndaki dev maç tüm gözler'nun üzerinde olacak...süper yıldız,formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak.hiç kuşkusuz kritik maçta takımının en büyük kozu olacak.'in yaptığı araştırma da bunu doğruluyor.10 yıla damga vuran bir golcü olan, atmosferi büyük maçları bir başka oynuyor. Yıldız futbolcu,veformasıyla ligde 30 kez büyük maça çıktı.'da oynarken'e karşıderbisinde ter döken, ligin büyük takımlarönünde de oynadı. 23 maçta ağlara 12 gol bıraktı.futbolcu'da isederbisinin heyecanını yaşarken,önüne de çıktı. Falcao 7 karşılaşmada takımınayaptı.