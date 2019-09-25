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tüm konsantrasyonunu derbisine verdi

Devlerin peşinde olduğu Vedat Muric, transfer haberlerini kafasından sildi. ile görüşen Muric, “Merak etme hocam. Aklım sadece ” dedi.

Transferi bırak derbiye bak
Başta M.United, Tottenhem, Atletico Madrid ve Napoli gibi dev kulüplerin peşinde olduğu son olarak da Juventus'un kendisini takip etmeye başladığı öğrenilen Vedat Muric, hakkındaki tüm spekülatif haberlere kulaklarını tıkadı.

DERBİYİ ŞİMDİDEN YAŞIYORUM
Teknik direktör Yanal'ın kendisiyle özel olarak görüştüğü Muric'in hocasına, "Merak etmeyin. Aklım da fikrim de Fenerbahçe'de ve . Bu maçı şimdiden yaşıyorum" dediği öğrenildi.



SPEKÜLASYONLAR BENİ ETKİLEMEZ
Yıldız oyuncu, "Ne tür spekülasyon yapırsa yapılsın beni etkilemiz. Uzun yıllar bu formayı giyeceğim. Ben buranın efsanesi olmak istiyorum. Derbi galibiyeti benim için en büyük hediye olacak" dedi.



BİR GOLCÜDEN ÇOK DAHA FAZLASI
Vedat Muric sadece gol ve asistlerde değil sahanın her bölgesinde takımına katkı verebilen bir oyuncu...

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