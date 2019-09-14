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  • 14.09.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 13:14

Spor Bakanı 'dan 'e moral telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , sol dizinde menisküs yırtığından dolayı ameliyat olan 'un genç yıldızı ve milli futbolcu olan 'ü arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan moral telefonu!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan ve Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan lu Milli futbolcu ile telefonla görüştü.

Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Ömür'ün en yakın zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin bir süre Almanya'da devam edileceği ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine Trabzon'da devam edileceği kaydedildi.

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