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  • 12.09.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 12:56

'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür ameliyat oldu!

AEK maçında sakatlanan , sol dizinden menüsküs ameliyatı olmak için Almanya'ya gitmişti. Abdülkadir Ömür Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Abdülkadir'in 4 ile 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başkanı , genç yıldızı ziyaret etti. Peki Abdülkadir Ömür sahalara ne zaman dönecek?

Abdülkadir Ömür Almanya'da ameliyat edildi

Sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen 'un genç yıldızı Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Trabzonspor Başkanı genç yıldızı hastanede yalnız bırakmadı. Karadeniz ekibi, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı konusunda açıklama yaptı.

4-6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bordo-Mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" dedi.

Tedavinin bir süre Almanya'da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya'da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon'a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir" dedi.

Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür'ü Almanya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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