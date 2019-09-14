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  • 14.09.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 16:14

5 gollü maçta kazanan Madrid | 3-2

İspanya La Liga'nın dördüncü hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk etti. 5 gollü maçın kazananı ev sahibi ekip oldu. Real Madrid, sahadan 3-2 üstün ayrıldı.

3 puan 3 golle geldi

Karşılaşmanın 25. dakikasında Karim Benzema, Carvajal'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 31'i gösterdiğinde Fransız golcü bir kez daha sahneye çıktı. Benzama attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının bitimine 5 dakika kala Casemiro skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip hızlı başladı. Henüz 49. dakikada Mayoral'ın attığı golle aradaki farkı 2'ye indirdi.

Konuk ekip 75. dakikada Melero'nun attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca 3 puanı 3 golle aldı.

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