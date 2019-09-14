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  • 14.09.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 12:45

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 BJK maçı hangi kanalda?

- maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki takım tarihlerinde 6. kez birbirlerine rakip olacak. Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını kaybetti. Peki, Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı ne zaman?

Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek iki takımda galibiyet alabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu. Peki, Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı 14 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.

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