Ramil Guliyev'den birincilik

Milli atlet Ramil Guliyev, Birleşik Devletler Avrupa İkili Atletizm müsabakalarında birinci oldu.



Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Birleşik Devletler Avrupa İkili Atletizm müsabakalarında 200 metre yarışı yapıldı. Avrupa ve dünya şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede 20.16'lık dereceye imza atarak birinci oldu.



