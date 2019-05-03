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  • 03.05.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 21:57

2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Dünya ve Avrupa şampiyonu , 'in Doha ayağını ilk sırada tamamlayarak Tokyo 'na katılma hakkı kazandı.

Guliyev altınla garantiledi! 2020'de...

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği 'in 'da düzenlenen etabında yarışan , erkekler 200 metrede birinci olarak Tokyo 'na katılma hakkı elde etti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in ilk ayağında erkekler 200 metrede mücadele eden Guliyev, 19.99'luk derecesiyle birinci oldu.

Kariyerinde birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki milli atlet, bu derecesiyle Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Kadınlar 3 bin metrede piste çıkan milli sporcu Yasemin Can ise 8:33.29'luk derecesiyle 8'incilik elde etti.

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