İsveç'teki 200 metre yarışlarında Türk atlet Ramil Guliyev 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. Guliyev geçen sene aynı müsabakayı birinci olarak bitirmişti. İsveç'teki Atletizm Elmas Ligi 200 metre yarışlarında Türk atlet Ramil Guliyev 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. Guliyev geçen sene aynı müsabakada 19.22'lik derecesiyle birinci olarak bitirmişti.
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