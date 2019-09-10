Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.09.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 23:43

Türkiye grupta kaçınca sırada? puan durumu son durum nedir? İşte maç programı...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın puan durumu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye 7 Eylül Cumartesi günü Andorra'yı evinde 1-0 mağlup etti. Bugün ise Moldova deplasmanında rakibine karşı 2-0 üstünlüğünü koruyor. Peki, Türkiye grupta kaçınca sırada? puan durumu son durum nedir? İşte ...

Türkiye EURO 2020 H Grubu'nda kaçıncı sırada?

A Milli Takım, 7 Eylül tarihinde Beşiktaş Park'ta oynanan mücadelede Andorra'yı Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bugün EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Moldova'ya konuk oluyor. Futbolseverler ise Türkiye grupta kaçınca sırada sorusuna yanıt arıyor. İşte EURO 2020 H Grubu puan durumu son durum...

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bugün oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu tablosu şu şekilde;

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTürkiye grupta kaçınca sırada? EURO 2020 H Grubu puan durumu son durum nedir? İşte maç programı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri