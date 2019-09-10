A Milli Takım, 7 Eylül tarihinde Beşiktaş Park'ta oynanan mücadelede Andorra'yı Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bugün EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Moldova'ya konuk oluyor. Futbolseverler ise Türkiye grupta kaçınca sırada sorusuna yanıt arıyor. İşte EURO 2020 H Grubu puan durumu son durum...

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bugün oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu tablosu şu şekilde;