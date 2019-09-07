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  • 07.09.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 11:40

? 2019 ne zaman, saat kaçta?

Ümraniyespor ile Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek Beşiktaş, milli ara nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkıyor. Peki, ? 2019 ne zaman, saat kaçta?

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati açıklandı. Peki, Ümraniyespor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, bugün hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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