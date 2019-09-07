Ümraniyespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati açıklandı. Peki, Ümraniyespor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, bugün hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.