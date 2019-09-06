Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı milli aradan sonra hücum gücüyle ön plana çıkmayı hedefliyor. Hızlı ve pas trafiği yüksek bir oyun isteyen Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda motivasyon çalışmalarına da önem veriyor. İlk 3 haftada 5 puanı sahada bırakan oyuncularının konsantrasyonunu yüksek tutmak isteyen Abdullah Avcı'nın arkadaşlık ortamının gelişmesi için çaba harcadığı öğrenildi.
AVCI'NIN KAFASINDAKİ 11 BELLİ
Bu arada milli arada boş durmayan Avcı, Diaby ve N'Koudou gibi hızlı oyuncularla özellikle iç sahada puan kaybetmemeyi hedefliyor. Avcı'nın Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou ve Burak'ı ideal 11 olarak gördüğü ortaya çıktı.
KARTAL SALONDA ÇALIŞTI
Gazişehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş çift idman gerçekleştirdi. Sabahki idmanda salonda çalışan Beşiktaş denge ve kuvvet çalışması yaptı. Milli oyuncular ile Caner Erkin, Atiba ve izinli olan Diaby idmana katılmadı.
JEREMAİN LENS'TE SICAK SAATLER
Beşiktaş Yönetimi'nin Lens için BAE'den gelen teklifleri titiz bir şekilde incelediği öğrenildi. Bu futbolcunun gönderilme ihtimalinin giderek güçlendiği öne sürüldü.
TAKIMA ÇABUK ALIŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan N'Koudou takıma çok çabuk uyum sağlamayı başardı.
AVCI'NIN KAFASINDAKİ 11 BELLİ
Bu arada milli arada boş durmayan Avcı, Diaby ve N'Koudou gibi hızlı oyuncularla özellikle iç sahada puan kaybetmemeyi hedefliyor. Avcı'nın Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou ve Burak'ı ideal 11 olarak gördüğü ortaya çıktı.
KARTAL SALONDA ÇALIŞTI
Gazişehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş çift idman gerçekleştirdi. Sabahki idmanda salonda çalışan Beşiktaş denge ve kuvvet çalışması yaptı. Milli oyuncular ile Caner Erkin, Atiba ve izinli olan Diaby idmana katılmadı.
JEREMAİN LENS'TE SICAK SAATLER
Beşiktaş Yönetimi'nin Lens için BAE'den gelen teklifleri titiz bir şekilde incelediği öğrenildi. Bu futbolcunun gönderilme ihtimalinin giderek güçlendiği öne sürüldü.
TAKIMA ÇABUK ALIŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan N'Koudou takıma çok çabuk uyum sağlamayı başardı.
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