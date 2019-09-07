Kartal hızını alamadı

Beşiktaş yaz transfer dönemi için belirlediği hedefin uzağında kaldı. Ekonomik olarak tasarrufa giden Siyah-Beyazlılar, transfer için 10 milyon Euro limit belirlemişti. Kartal, Adem Ljajic için Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek en pahalı transferini 27 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirdi. Kartal'ın bonservis ödediği diğer isimler ise sırasıyla, N'Koudou 4 milyon Euro, Ruiz 2.5 milyon Euro, Boyd 2.4 milyon Euro şeklinde oldu. Kartal ayrıca Rebocho için de kulübü Guingamp'a 450 bin Euro kiralama ücreti ödedi. Beşiktaş, bu ödemelerle birlikte yaz dönemi için belirlediği transfer bütçesinin 5.85 milyon Euro üzerine çıktı.
6.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Beşiktaş Adem Ljajic'in bonservisi için İtalyan ekibi Torino'ya 6.5 milyon Euro ödeme yaptı.
BURAK YILMAZ İLE 1 YIL DAHA
Trabzon'dan 1.5+1 yıl anlaşmayla transfer edilen Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyon devreye sokuldu.
DİABY TAKIMA KATILDI
Beşiktaş, Gazişehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Abdoulay Diaby izinden döndü ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Malili yıldızın sempatik tavırları dikkat çekti.
DORUKHAN ZAMMI KAPACAK
Beşiktaş'ta yıllık 350 bin Euro kazanan 23 yaşındaki milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün maaşının 1 milyon Euro olacağı iddia edildi.
6.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Beşiktaş Adem Ljajic'in bonservisi için İtalyan ekibi Torino'ya 6.5 milyon Euro ödeme yaptı.
BURAK YILMAZ İLE 1 YIL DAHA
Trabzon'dan 1.5+1 yıl anlaşmayla transfer edilen Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyon devreye sokuldu.
DİABY TAKIMA KATILDI
Beşiktaş, Gazişehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Abdoulay Diaby izinden döndü ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Malili yıldızın sempatik tavırları dikkat çekti.
DORUKHAN ZAMMI KAPACAK
Beşiktaş'ta yıllık 350 bin Euro kazanan 23 yaşındaki milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün maaşının 1 milyon Euro olacağı iddia edildi.
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