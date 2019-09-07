Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BAŞAKŞEHİR'DEN TRANSFER İSTEDİ Mİ?

"Ben Başakşehir'in hiçbir oyuncusuna talip olmadım. Volkan Babacan ismi ise önüme geldi."

QUARESMA'NIN TAKIMDAN AYRILMASI

"Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var."





SEVİLLA'YA NEDEN GİTMEDİ

Sevilla'nın kendisini 2 ay izlediği ve neden İspanya'ya gitmediği ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Avcı, "Sevilla beni istedi ama Beşiktaş'ın duygusu daha ağır bastı" dedi.

LEMİNA'YI NEDEN ALMADIKLARINI AÇIKLADI

Atiba 37 yaşında ama çok değerli bir oyuncu. Sakatlığı var ama ben o bölgede Oğuzhan'ı kullanıyorum. Lemina 6 ile 8 arası oynuyor ama ortada yok. Biz de Arsenal'den Mohamed Elneny'yi aldık. Biz oyuncuları izlerken çok sıkı çalışıyoruz. Kendi izleme ekibimiz var. Oyuncu dataları var. Bunlar örtüşünce transfer gerçekleşiyor. Mesela Muhammed Elneny'nin Arsenal'deki kondisyoneri benim milli takımdaki kondisyonerimdi."

BURAK YILMAZ MÜJDESİ

Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adım adım bekliyoruz. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Udinese ile oynanan hazırlık maçında futbolu özlediği çok belliydi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra 'beni bırak' diyebilir.

Güven Yalçın önemli bir potansiyel. Yarım sezonda Beşiktaş'ın direkt oyuncusu olmak kolay değil. Burak başka bir oyuncu. Güven de o anlamda çok hızlı gelişen bir oyuncu. O bölgede fazla bir seçeneğim yok."