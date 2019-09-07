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  • 07.09.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 10:43

'tan hamlesi! 1 milyon 'ya yükseltilecek

’ın genç yıldızı başarılı performansının ödülünü alacak. Avrupa kulüplerinin transferi için çok uğraştığı 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı 350 bin 'dan 1 milyon Euro'ya yükseltilecek.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz hamlesi!

Yaz döneminde Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ama siyah-beyazlı takımda yoluna devam eden 'ün maaşına yapılacak. 'ta yıllık 350 bin ile en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı revize edilecek.

Başarılı oyuncunun yeni sözleşmeyle birlikte maaşı 1 milyon Euro olacak. ve 'dan gelen tekliflere rağmen kulübe zorluk çıkarmayan ve 1 yıl daha takımda kalarak şampiyon olmak istediğini ifade eden Dorukhan'ın tutumu, yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etmiş durumda.

Başkan da başarılı ismin, yapılacak zammı çoktan hak ettiğini belirtti.

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