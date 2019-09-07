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  • 07.09.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 16:28

79-74 Karadağ | 12 Dev Adam son çeyrekte kazandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 klasman mücadelesinde Karadağ'ı 79-74 mağlup etti ve ve 2020'de düzenlenecek Olimpiyatlara katılım için şansını sürdürdü.

12 Dev Adam son çeyrekte kazandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 'ndaki ilk klasman maçını Karadağ ile oynadı. Milliler, son anları nefes kesen maçta Karadağ'ı 79-74 mağlup etti ve 2020'de düzenlenecek Olimpiyatlara katılım için şansını sürdürdü.



12 Dev Adam, Olimpiyat vizesi almak için oynadığı klasman maçlarında 9 Eylül'de Yeni Zelanda ile karşılaşacak. A Milli Takım, o maçın ardından Çin'de turnuvayı tamamlayıp 'ye dönecek.

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