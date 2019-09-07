A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını Karadağ ile oynadı. Milliler, son anları nefes kesen maçta Karadağ'ı 79-74 mağlup etti ve 2020'de düzenlenecek Olimpiyatlara katılım için şansını sürdürdü.







12 Dev Adam, Olimpiyat vizesi almak için oynadığı klasman maçlarında 9 Eylül'de Yeni Zelanda ile karşılaşacak. A Milli Takım, o maçın ardından Çin'de turnuvayı tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.



