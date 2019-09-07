A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün 14.30'da Karadağ ile oynayacak. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.
- Spor
- 07.09.2019
- Gazete
12 Dev Adam’ın bugünkü rakibi Karadağ
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün 14.30'da Karadağ ile oynayacak. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.
- Radamel Falcao'nun eski aşkını görenler gözlerine inanamadı!
- Samandıra’da Gustavo rüzgarı
- Karaman sistemi değiştirmiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.