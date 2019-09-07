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12 Dev Adam’ın bugünkü rakibi Karadağ

A , 2019 FIBA 'ndaki ilk klasman maçını bugün 14.30'da Karadağ ile oynayacak. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan , klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.

12 Dev Adam’ın bugünkü rakibi Karadağ
A , 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün 14.30'da Karadağ ile oynayacak. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.

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