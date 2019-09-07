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  • 07.09.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 16:18

'dan gol şov!

'ın aylardır peşinde olduğu ve renklerine kattığı , oynadığı ilk hazırlık maçında gol şovu yaptı. Kolombiyalı yıldız, maçı öncesinde U19 takımı ile yapılan hazırlık maçında attığı 2 golle tüm gözleri kendisine çevirdi.

Radamel Falcao'dan gol şov!

, 'in dördüncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çift kale maçta Kolombiyalı yıldız Falcao 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışması yapıldı. A takım, çift kale maçı 4-0'lık skorla kazanırken goller (2), Emre Mor ve 'dan geldi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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