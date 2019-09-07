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  • 07.09.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 16:39

Son dakika: Mardin'de sokağa çıkma yasağı!

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek için ve Ömerli ilçelerinde bulunan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 7 Eylül Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş mahalleleri ve Ömerli ilçesi kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Mardin'de sokağa çıkma yasağı!

Mardin'in ilçesine bağlı Büyükkardeş ve Küçükkardeş mahalleleri ile Ömerli ilçesine bağlı Sulakdere ve Duygulu mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 7 Eylül Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş mahalleleri ve Ömerli ilçesi kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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