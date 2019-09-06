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12 Dev Adam’dan erken veda

ABD’yi elinden kaçıran 12 Dev Adam, Çekya önünde tanınmayacak kadar kötüydü. Favori olduğumuz maçta yenilerek son 16 şansını kaybettik. Grubu 2. sırada bitiren Çekya ise ABD'nin arkasından 2. tura yükseldi. 12 Dev Adam olimpiyat elemelerine katılmak için bundan sonra klasman mücadelesi yapacak.

12 Dev Adam’dan erken veda
1 2 Dev Adam hayal kırıklığı yaşattı... A Milli Erkek Basketbol Takımı Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Çekya'ya 91-76 mağlup oldu. E Grubu'nda 3 maçta 2. yenilgisini alan ve grubunu 3. sırada bitiren Milli Takım, olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etmek için klasman mücadelesine çıkacak. Grubu 2. sırada bitiren Çekya ise ABD'nin arkasından 2. tura yükseldi.

ABD, JAPONYA'YI FARKLI GEÇTİ
A Milli Erkek Basketbol Takımı devreyi de 43-35 geride kapattı. Diğer sonuçlar şöyle: E Grubu: ABDJaponya: 98-45 F Grubu: Brezilya-Karadağ: 84-73, Yunanistan-Y.Zelanda: 103-97. G Grubu: Almanya- Ürdün: 96-62, Dominik- Fransa: 56-90, H Grubu: Kanada-Senegal: 82-60, Litvanya- Avustralya: 82-87.

WİLBEKİN TUTUK KALDI!
Çekya önünde tanınmayacak kadar kötü bir oyun ortaya koyan takımımızda Cedi Osman 24, Furkan 16 sayıyla en skorer isim oldu. Wilbekin ise attığı 5 sayıyla bekleneni veremedi. 12 Dev Adam olimpiyat elemelerine katılmak için bundan sonra klasman mücadelesi yapacak.

ERKEN HAVLU ATTIK
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çekya önünde beklenenin çok altında kaldı. Hücumda ve savunmada bekleneni veremedik.

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