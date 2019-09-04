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  • 04.09.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 12:50

dünya gündeminde! Amerikan basını yazdı: Türklerin elinden zor kurtulduk

A Milli Basketbol Takımımızın, karşısında müthiş oyunu Amerikan ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. , "ımız, 'den uzatmalarda güç bela kurtuldu." diye yazdı.

2019 FIBA 'nda , dün 'ye adeta kök söktürdü.

Son 12 saniyesine önde girdiğimiz mücadelede, kaçırdığımız 4 serbest atış galibiyetimize engel oldu. A Milliler, grubun ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

12 DEV ADAM MANŞETLERDE
Hem normal sürede hem de uzatma bölümünde ABD'yi devirme şansını kullanamayan A ımız, Amerika ve Avrupa basınının övgüsünü aldı.

Dünya basınında 12 Dev Adam için yazılan manşetler şöyle:

Washington Post: "Milli Takımımız, 'den uzatmalarda güç bela kurtuldu."

USA Today: "Birleşik Devletler, Türkiye'yi uzatmalarda geçti."

Marca: "Türkiye, düşük profilli Dream Team'i bağışladı."

AS: "Türkiye'nin panik atağı ABD'yi kurtardı."

L'quipe: "Amerika , Türkiye mucizesinden kurtuldu."

ÇEKYA İLE KRİTİK MAÇ
Milliler, 2'nci tura yükselme mücadelesinde yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında 'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağladı.

Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. A Milli Takım, olası yenilgide ise olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.


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