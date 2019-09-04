2019 FIBA Dünya Kupası'nda 12 Dev Adam, dün ABD'ye adeta kök söktürdü.

Son 12 saniyesine önde girdiğimiz mücadelede, kaçırdığımız 4 serbest atış galibiyetimize engel oldu. A Milliler, grubun ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

12 DEV ADAM MANŞETLERDE

Hem normal sürede hem de uzatma bölümünde ABD'yi devirme şansını kullanamayan A Milli Takımımız, Amerika ve Avrupa basınının övgüsünü aldı.

Dünya basınında 12 Dev Adam için yazılan manşetler şöyle:

Washington Post: "Milli Takımımız, Türkiye'den uzatmalarda güç bela kurtuldu."

USA Today: "Birleşik Devletler, Türkiye'yi uzatmalarda geçti."

Marca: "Türkiye, düşük profilli Dream Team'i bağışladı."

AS: "Türkiye'nin panik atağı ABD'yi kurtardı."

L'quipe: "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye mucizesinden kurtuldu."

ÇEKYA İLE KRİTİK MAÇ

Milliler, 2'nci tura yükselme mücadelesinde yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağladı.

Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. A Milli Takım, olası yenilgide ise olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.



