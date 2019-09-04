A Milli Takım sonunu getiremedi… 12 Dev Adam, 2019 Dünya Kupası E Grubu 2. maçında ABD'ye uzatlamarda 93-92 mağlup oldu. İlk devreyi 47-42 geride kapatan Ay-Yıldızlılar son çeyrekte müthiş bir performans gösterdi. Son anlara 81-79 öne giren Milliler, normal sürenin bitime 0.1 saniye kala serbest atıştan yediği 2 sayı ile maçı uzamasına engel olamadı.
AVANTAJIMIZI KORUYAMADIK
Normal süresi 81-1 biten maçta, Milliler, uzatmalarda son 9 saniyeye 92-91'lik skor avantajı ile girdi. Buna ek olarak Doğuş ve Cedi ile son bölümde 4 serbest atış kaçıran Ay-Yıldızlılar maçı 93-92 kaybetti.
GRUPTAKİ İLK YENİLGİ
ABD'ye kaybeden Milli Takımımız, E Grubu'ndaki 2. maçında ilk yenilgisini aldı.
ERSAN'DAN TAM 23 SAYI
12 Dev Adamın'ın yıldız ismi Ersan İlyasova, ABD'ye karşı 23 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Deneyimli oyuncu maça adeta damgasını vurdu.
YARIN RAKİP ÇEKYA
A Milli Takımımız E Grubu'ndaki 3. maçında yarın Çekya ile karşılaşacak. Maç TSİ 11.30'da başlayacak.
TARİHİ BİR GALİBİYET OLACAKTI
Milli Takım'ın coach'u Sarıca, ABD karşısında kaçan galibiyete yandı
A Milli Takım'ın coach'u Ufuk Sarıca, "ABD'ye karşı 1-2 sayı farkla kaybetmek çok üzücü. Tarihi bir galibiyet olacaktı. Şimdi önümüzdeki diğer maçlara odaklanıp gruptan çıkmak için çalışacağız" diye konuştu.
BAŞKAN'DAN DESTEK
Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam için destek mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'ye yenilen 12 Dev Adam'a destek geldi. Erdoğan, Twitter'dan "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar" mesajını paylaştı.
AVANTAJIMIZI KORUYAMADIK
Normal süresi 81-1 biten maçta, Milliler, uzatmalarda son 9 saniyeye 92-91'lik skor avantajı ile girdi. Buna ek olarak Doğuş ve Cedi ile son bölümde 4 serbest atış kaçıran Ay-Yıldızlılar maçı 93-92 kaybetti.
GRUPTAKİ İLK YENİLGİ
ABD'ye kaybeden Milli Takımımız, E Grubu'ndaki 2. maçında ilk yenilgisini aldı.
ERSAN'DAN TAM 23 SAYI
12 Dev Adamın'ın yıldız ismi Ersan İlyasova, ABD'ye karşı 23 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Deneyimli oyuncu maça adeta damgasını vurdu.
YARIN RAKİP ÇEKYA
A Milli Takımımız E Grubu'ndaki 3. maçında yarın Çekya ile karşılaşacak. Maç TSİ 11.30'da başlayacak.
TARİHİ BİR GALİBİYET OLACAKTI
Milli Takım'ın coach'u Sarıca, ABD karşısında kaçan galibiyete yandı
A Milli Takım'ın coach'u Ufuk Sarıca, "ABD'ye karşı 1-2 sayı farkla kaybetmek çok üzücü. Tarihi bir galibiyet olacaktı. Şimdi önümüzdeki diğer maçlara odaklanıp gruptan çıkmak için çalışacağız" diye konuştu.
BAŞKAN'DAN DESTEK
Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam için destek mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'ye yenilen 12 Dev Adam'a destek geldi. Erdoğan, Twitter'dan "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar" mesajını paylaştı.
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