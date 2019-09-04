Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.09.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 12:02

i son gün reddetti! 'Ben oraya gitmem'

Kulüp bulması istenen 'yi temsilcilerinden  son gün kiralamak istedi. 29 yaşındaki futbolcu, "Oraya gitmem" deyince olmadı.

Transferi son gün reddetti! 'Ben oraya gitmem'

, 2017'de bedelsiz olarak edilen , 'de beklenen performansı gösteremeyince gözden çıkarılmıştı.

Transferin bitimine kısa bir süre kendisinden kulüp bulması istenen Mehmet Ekici'ye son gün temsilcilerinden talip oldu ve kiralamak istedi.

Akşam'ın haberine göre Mehmet Ekici ise "Ben Kasımpaşa'ya gitmem" deyince transfer gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında düşünülmeyen 29 yaşındaki 10 numara takımda kaldı. Ekici geçen sezon sakatlığı nedeniyle 21 maçta forma giyip 5 gol, 2 asistle oynadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMehmet Ekici transferi son gün reddetti! 'Ben oraya gitmem'
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri