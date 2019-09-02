dan harika başlangıç...ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi. Takımımızperiyodu, devreyi deönde bitirdi.Maçın 2. yarısına iki ekip de iyi başlamadı.Hücumda ve savunmada ritmi elinde tutan Milli Takım'nın ısrarlı savunmasınıveile deldi. 3. periyoduönde geçenmaçtangalip ayrıldı.ekibimizmaçında yarın saat'daile karşı karşıya gelecek.