12 Dev Adam'dan harika başlangıç... A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi. Takımımız 1. periyodu 28-12, devreyi de 47-35 önde bitirdi.
2. RAKİBİMİZ ABD
Maçın 2. yarısına iki ekip de iyi başlamadı.Hücumda ve savunmada ritmi elinde tutan Milli Takım Japonya'nın ısrarlı savunmasını Doğuş ve Cedi ile deldi. 3. periyodu 67-49 önde geçen Türkiye maçtan 86-67 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz 2. maçında yarın saat 15.30'da ABD ile karşı karşıya gelecek.
2. RAKİBİMİZ ABD
Maçın 2. yarısına iki ekip de iyi başlamadı.Hücumda ve savunmada ritmi elinde tutan Milli Takım Japonya'nın ısrarlı savunmasını Doğuş ve Cedi ile deldi. 3. periyodu 67-49 önde geçen Türkiye maçtan 86-67 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz 2. maçında yarın saat 15.30'da ABD ile karşı karşıya gelecek.
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