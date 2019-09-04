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  • 04.09.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 13:45

'dan 'ye flaş başvuru! ...

Geçen sezonun şampiyonu , 52 bin 600 kişilik Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılması için kolları sıvadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de ter dökecek olan sarı kırmızılı takım, 'ye ndaki koltukların kalkması konusunda başvuruda bulundu.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! Kale arkası...

nda bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.

, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti.

Temeli 13 Aralık 2007'de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor.

Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine 'ye başvuru yapan Galatasaray yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650'den 62 bine çıkaracak.

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