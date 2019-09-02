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  • 02.09.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 09:55

puan durumu: 2019 ve maç sonuçları! Zirve karışıyor

puan durumu, 3. hafta maçları sonrası gündeme geldi. Ligin 3'üncü haftasında lider giren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısından 1 puanla ayrıldı ve liderlik koltuğunu Alanyaspor'a kaptırdı. Takımların liderlik yarışı sürüyor. Peki, Süper Lig'de maç sonuçları nasıl? Hangi takım kaçıncı sırada? İşte ve maç sonuçları...

Ligde liderlik yarışı sürüyor

3. hafta puan durumu şekillendi. 30 Ağustos'ta oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu dünkü maçlarla birlikte son şeklini aldı. Yeni Malatyaspor'ı 3-2 yenerek üç puanı cebine koyan Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 7 puan 6 averaj ile Fenerbahçe ise ikinci sırada. Peki, nasıl? İşte ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (3. HAFTA)

O G B M A Y AV P
1 Alanyaspor 3 3 0 0 8 3 5 9
2 Fenerbahçe 3 2 1 0 8 2 6 7
3 Denizlispor 3 2 1 0 4 0 4 7
4 Rizespor 3 2 1 0 4 2 2 7
5 Trabzonspor 3 1 2 0 4 3 1 5
6 Ankaragücü 3 1 2 0 2 1 1 5
7 Sivasspor 3 1 1 1 5 3 2 4
8 Beşiktaş 3 1 1 1 4 4 0 4
9 Galatasaray 3 1 1 1 4 5 -1 4
10 Antalyaspor 3 1 1 1 3 4 -1 4
11 Gazişehir Gaziantep 3 1 1 1 5 7 -2 4
12 Yeni Malatyaspor 3 1 0 2 6 5 1 3
13 Konyaspor 3 0 3 0 3 3 0 3
14 Başakşehir 3 1 0 2 3 6 -3 3
15 Kayserispor 3 0 1 2 3 5 -2 1
16 Kasımpaşa 3 0 1 2 2 6 -4 1
17 Göztepe 3 0 1 2 0 4 -4 1
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 7 -5 0

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI 3. HAFTA)

30 AĞUSTOS CUMA

Kasımpaşa - Ankaragücü: 0 - 1

Kayserispor - Galatasaray: 2 - 3

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

Konyaspor - Antalyaspor: 2 - 2

Göztepe - Denizlispor: 0 - 0

Beşiktaş - Rizespor: 1 - 1

01 EYLÜL PAZAR

Gençlerbirliği - Başakşehir: 1 - 2

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 1 - 1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 2 - 3

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