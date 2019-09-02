Süper Lig 3. hafta puan durumu şekillendi. 30 Ağustos'ta oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu dünkü maçlarla birlikte son şeklini aldı. Yeni Malatyaspor'ı 3-2 yenerek üç puanı cebine koyan Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 7 puan 6 averaj ile Fenerbahçe ise ikinci sırada. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (3. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Alanyaspor
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|9
|2
|Fenerbahçe
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|3
|Denizlispor
|3
|2
|1
|0
|4
|0
|4
|7
|4
|Rizespor
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|5
|Trabzonspor
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|6
|Ankaragücü
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|7
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|2
|4
|8
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|9
|Galatasaray
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|10
|Antalyaspor
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|11
|Gazişehir Gaziantep
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|12
|Yeni Malatyaspor
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|13
|Konyaspor
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|14
|Başakşehir
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|15
|Kayserispor
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|16
|Kasımpaşa
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|17
|Göztepe
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
|18
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI 3. HAFTA)
30 AĞUSTOS CUMA
Kasımpaşa - Ankaragücü: 0 - 1
Kayserispor - Galatasaray: 2 - 3
31 AĞUSTOS CUMARTESİ
Konyaspor - Antalyaspor: 2 - 2
Göztepe - Denizlispor: 0 - 0
Beşiktaş - Rizespor: 1 - 1
01 EYLÜL PAZAR
Gençlerbirliği - Başakşehir: 1 - 2
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 1 - 1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 2 - 3
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