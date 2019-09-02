Süper Lig 3. hafta puan durumu şekillendi. 30 Ağustos'ta oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu dünkü maçlarla birlikte son şeklini aldı. Yeni Malatyaspor'ı 3-2 yenerek üç puanı cebine koyan Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 7 puan 6 averaj ile Fenerbahçe ise ikinci sırada. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (3. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Alanyaspor 3 3 0 0 8 3 5 9 2 Fenerbahçe 3 2 1 0 8 2 6 7 3 Denizlispor 3 2 1 0 4 0 4 7 4 Rizespor 3 2 1 0 4 2 2 7 5 Trabzonspor 3 1 2 0 4 3 1 5 6 Ankaragücü 3 1 2 0 2 1 1 5 7 Sivasspor 3 1 1 1 5 3 2 4 8 Beşiktaş 3 1 1 1 4 4 0 4 9 Galatasaray 3 1 1 1 4 5 -1 4 10 Antalyaspor 3 1 1 1 3 4 -1 4 11 Gazişehir Gaziantep 3 1 1 1 5 7 -2 4 12 Yeni Malatyaspor 3 1 0 2 6 5 1 3 13 Konyaspor 3 0 3 0 3 3 0 3 14 Başakşehir 3 1 0 2 3 6 -3 3 15 Kayserispor 3 0 1 2 3 5 -2 1 16 Kasımpaşa 3 0 1 2 2 6 -4 1 17 Göztepe 3 0 1 2 0 4 -4 1 18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 7 -5 0

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI 3. HAFTA)

30 AĞUSTOS CUMA

Kasımpaşa - Ankaragücü: 0 - 1

Kayserispor - Galatasaray: 2 - 3

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

Konyaspor - Antalyaspor: 2 - 2

Göztepe - Denizlispor: 0 - 0

Beşiktaş - Rizespor: 1 - 1

01 EYLÜL PAZAR

Gençlerbirliği - Başakşehir: 1 - 2

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: 1 - 1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 2 - 3