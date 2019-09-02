Aslan’dan çifte bomba

Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor... Diagne'yi Anderlecht'e gönderen Sarı-Kırmızılılar, Falcao'ya alternatif olarak İngiliz ekibi Brighton'ın golcüsü Florin Andone'yi kiralık olarak kadorsuna kattı. 26 yaşındaki Rumen forvet dün akşam Galatasaray'la sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Cimbom ayrıca Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Lemina'nın da transferini bitirdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da bugün içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- Spor
- 02.09.2019
- Gazete
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