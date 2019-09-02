Bugünkü
Takvim

Aslan’dan çifte bomba

Sarı-Kırmızılılar golcü Andone’yi KAP’a bildirdi. Lemina’da da işlem tamam.

Aslan’dan çifte bomba
Galatasaray de bombaları patlatmaya devam ediyor... Diagne'yi Anderlecht'e gönderen Sarı-Kırmızılılar, Falcao'ya alternatif olarak İngiliz ekibi Brighton'ın golcüsü Florin Andone'yi kiralık olarak kadorsuna kattı. 26 yaşındaki forvet dün akşam 'la sözleşme imzalamak üzere 'a geldi. Cimbom ayrıca Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Lemina'nın da transferini bitirdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da bugün içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAslan’dan çifte bomba
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri