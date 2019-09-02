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  • 02.09.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 10:39

Son dakika: : 'ın sözleşmesinde indirime gidildi

Son dakika haberi... Kulübü, 'ın sözleşmesinde indirime gittiğini açıkladı. Açıklamada "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir." ifadelerine yer verildi.

Resmen açıklandı! Arda Turan...

ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.

Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

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