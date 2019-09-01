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  • 02.09.2019 00:05
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 00:05

deplasmanda 'u yendi, haftayı lider kapattı

'in üçüncü haftasında Aytemiz , deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor, bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, 3. haftayı lider kapattı. Malatyaspor, 3 puanda kaldı.

Alanyaspor'u zirveye taşıyan 3 puan!

'de üçüncü hafta mücadelesinde , Aytemiz 'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada , 22. dakikada Junior Fernandes ve 44. dakikada kaydetti. Malatyaspor'un gollerini ise 47. dakikada Bifouma ve 57. dakikada Adis Jahovic attı.

Alanyaspor, bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, 3. haftayı lider kapattı. Malatyaspor, 3 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta 'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

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