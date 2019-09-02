F.Bahçe'ye Trabzon freni... Kanarya evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. 1. dakikada F.Bahçe gole çok yaklaştı. Vedat Muriç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uğurcan mükemmel çıkardı. 17'de Kruse'nin ceza sahası içindeki pasını Rodrigues ağlara gönderdi. 27'de Ekuban kafayla beraberlik golünü kaydetti.
RODRİGUES'İN TOPU DİREKTE
33'te Nwakaeme yüzde 100'ü kaçırdı. 42'de Kruse kaleye yakın mesafeden topu dışarı attı. 43'te Rodrigues'in sert şutu direkten döndü. Yıldız oyuncu 45. dakikada ise topu boş kaleye gönderemedi.
UĞURCAN YİNE KURTARDI
47'de Vedat Muriç'in kafasını Uğurcan çıkardı. 50'de Sosa karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay'ı geçemedi. 53'te Uğurcan, Kruse'nin kafasını kurtardı. 67'de Vedat, Uğurcan'ı yine geçemedi.
NWAKAEME GOLÜ BULAMADI
72'de Nwakaeme, kale dibinden golü bulamadı. 83'te Yusuf Sarı ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Top direği yaladı. 87'de Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden sert şutu kaleci Altay'da kaldı.
FENER RODRİGUES İLE SEVİNDİ
F.Bahçe ilk 15 dakikada Trabzonspor'u çıkarmadı. Aradığı golü de 17'de buldu.
FIRTINA EKUBAN İLE GEÇİT VERMEDİ
Fırtına 27. dakikada Caleb Ekuban'ın kafa golüyle beraberliği yakaladı.
RODRİGUES'İN TOPU DİREKTE
33'te Nwakaeme yüzde 100'ü kaçırdı. 42'de Kruse kaleye yakın mesafeden topu dışarı attı. 43'te Rodrigues'in sert şutu direkten döndü. Yıldız oyuncu 45. dakikada ise topu boş kaleye gönderemedi.
UĞURCAN YİNE KURTARDI
47'de Vedat Muriç'in kafasını Uğurcan çıkardı. 50'de Sosa karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay'ı geçemedi. 53'te Uğurcan, Kruse'nin kafasını kurtardı. 67'de Vedat, Uğurcan'ı yine geçemedi.
NWAKAEME GOLÜ BULAMADI
72'de Nwakaeme, kale dibinden golü bulamadı. 83'te Yusuf Sarı ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Top direği yaladı. 87'de Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden sert şutu kaleci Altay'da kaldı.
FENER RODRİGUES İLE SEVİNDİ
F.Bahçe ilk 15 dakikada Trabzonspor'u çıkarmadı. Aradığı golü de 17'de buldu.
FIRTINA EKUBAN İLE GEÇİT VERMEDİ
Fırtına 27. dakikada Caleb Ekuban'ın kafa golüyle beraberliği yakaladı.
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