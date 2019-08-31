Kayseri ile G.Saray arasında oynanan maçta hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun kararları tartışma yarattı. G.Saray'ın Babel'le bulduğu iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 64'te ise Cimbom, VAR kararıyla penaltı kazandı, Kayseri'de Abdennour atıldı. Kayseri maçı 8, Cimbom ise 10 kişi tamamladı.
54'te Babel'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
64'te Abdennour'un topa elle müdahale etmesi sonrası G.Saray penaltı kazandı. Abdennour 2. sarıdan atıldı.
72'de Babel'in golü bir kez daha ofsayt bayrağına takıldı.
Kayseri'de 73'te Henrique, Mariano'ya yaptığı faul sonrası 2. sarıdan kırmızı gördü.
Emre Mor aynı dakika içinde 2 sarı görerek atıldı.
Kayseri'nin 2. golünde G.Saraylılar Marcao'ya faul yapıldığını iddia etti.
Umut 90+5'te Feghouli'ye yaptığı faul sonrası atıldı. Kayseri 8 kişi kaldı.
54'te Babel'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
64'te Abdennour'un topa elle müdahale etmesi sonrası G.Saray penaltı kazandı. Abdennour 2. sarıdan atıldı.
72'de Babel'in golü bir kez daha ofsayt bayrağına takıldı.
Kayseri'de 73'te Henrique, Mariano'ya yaptığı faul sonrası 2. sarıdan kırmızı gördü.
Emre Mor aynı dakika içinde 2 sarı görerek atıldı.
Kayseri'nin 2. golünde G.Saraylılar Marcao'ya faul yapıldığını iddia etti.
Umut 90+5'te Feghouli'ye yaptığı faul sonrası atıldı. Kayseri 8 kişi kaldı.
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