Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği nefes kesen mücadele sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç sonrası açıklamaları:

"Açıkçası beklediğimizi bulamayınca veya alamayınca mecburi değişiklikleri yapıyoruz. O anki taktik anlayışımız da buydu. Diagne'nin çıkması doğruydu. Özellikle merkezde daha fazla hareketlilik gerekiyordu. Babel'i de yormamamız gerekiyordu. Kayserispor'u da tebrik ediyorum. Gayet elektrikli, giden-gelen bir maç oldu. Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. Örgütlü organize işler ama amatör demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Bunu bu maç için söylemiyorum. Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum. Geçen sene kullandığım amatör kısmına demek alınmışlar. İki maç puan kaybettik, kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Şimdi kazandık, yine yabancı konusu konuşulur."