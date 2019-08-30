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  • 30.08.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 23:29

'den maçı sonrası flaş sözler!

, deplasmanında aldıkları 3-2'lik galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Terim, "Açıkçası beklediğimizi bulamayınca veya alamayınca mecburi değişiklikleri yapıyoruz. O anki taktik anlayışımız da buydu. Diagne'nin çıkması doğruydu. Özellikle merkezde daha fazla hareketlilik gerekiyordu. Babel'i de yormamamız gerekiyordu. Kayserispor'u da tebrik ediyorum. Gayet elektrikli, giden-gelen bir maç oldu. Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. açıklamasında bulundu.

Fatih Terim'den maç sonrası flaş sözler!

'ın 'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği nefes kesen mücadele sonrası sarı kırmızılı ekibin açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç sonrası açıklamaları:

"Açıkçası beklediğimizi bulamayınca veya alamayınca mecburi değişiklikleri yapıyoruz. O anki taktik anlayışımız da buydu. Diagne'nin çıkması doğruydu. Özellikle merkezde daha fazla hareketlilik gerekiyordu. Babel'i de yormamamız gerekiyordu. Kayserispor'u da tebrik ediyorum. Gayet elektrikli, giden-gelen bir maç oldu. Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. Örgütlü organize işler ama amatör demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Bunu bu maç için söylemiyorum. Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum. Geçen sene kullandığım amatör kısmına demek alınmışlar. İki maç puan kaybettik, kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Şimdi kazandık, yine yabancı konusu konuşulur."

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