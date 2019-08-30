Rıdvan Dilmen'den olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için sert sözler

"MAÇLARIN KOPMA ANLARINDA YANLIŞ KIRMIZI KARTLAR VAR"

"Hakemlik futbolculuk gibidir. Hep büyük kulüplerde oynamaya çalışırsın. Hakemler de büyük maçları yönetmek ister. Maçların kopma anlarında yanlış kırmızı kartlar var. Enrique'nin kırmızı kartını yani 2. sarıyı 40 metreden gördü verdi. Hakem dağıldı ya, bir de dedi ki 'Emre'yi de atayım.' Sonra dönüşü de gol oldu. Umut'a gösterilen 2 sarı kart Mustafa Öğretmenoğlu'nun kafa karışıklığının ürünüdür."