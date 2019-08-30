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Rıdvan Dilmen'den olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için sert sözler

Tecrübeli futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, 5 kırmızı kartla güne damgasını vuran hakem Mustafa Öğretmenoğlu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte usta yorumcunun o sözleri...

30.08.2019 23:15 - Son Güncelleme: 30.08.2019 23:22
Rıdvan Dilmen'den olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için sert sözler

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. 5 golün ve 5 kırmızı kartın çıktığı, VAR kararlarının damga vurduğu maçta Galatasaray, Adem Büyük'ün 90+9'da attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezonun ilk 3 puanını aldı.

Rıdvan Dilmen'den olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için sert sözler

Karşılaşmayı özel bir TV'de yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, müsabakanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'den olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için sert sözler

İşte usta yorumcunun o sözleri...

Rıdvan Dilmen'den olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için sert sözler

"HAKEMLERİN MENTAL AÇIDAN HAZIRLANMA ŞANSLARI YOK"

"En kolay iş artık VAR'dan sonra hakemlik. Ancak ben böyle rezalet görmedim. Ben Mustafa Öğretmenoğlu'nu beğenirdim bir de. Bir sürü göz var ama dikkat yok! Türk fubolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok."

Rıdvan Dilmen'den olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için sert sözler

"MAÇLARIN KOPMA ANLARINDA YANLIŞ KIRMIZI KARTLAR VAR"

"Hakemlik futbolculuk gibidir. Hep büyük kulüplerde oynamaya çalışırsın. Hakemler de büyük maçları yönetmek ister. Maçların kopma anlarında yanlış kırmızı kartlar var. Enrique'nin kırmızı kartını yani 2. sarıyı 40 metreden gördü verdi. Hakem dağıldı ya, bir de dedi ki 'Emre'yi de atayım.' Sonra dönüşü de gol oldu. Umut'a gösterilen 2 sarı kart Mustafa Öğretmenoğlu'nun kafa karışıklığının ürünüdür."

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