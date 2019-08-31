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  • 31.08.2019 08:30
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 08:30

'den taraftarına Falcao müjdesi! 2 gün içinde iyi şeyler olacağına inanıyorum

karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Falcao trasferine değinen Teknik Direktörü , "2 gün içinde iyi şeyler olacağına inanıyorum" dedi.

Terim'den taraftara Falcao müjdesi!

Falcao'nun ine de değinen Terim, "Profesyonel bir hayat yaşıyoruz. Her şey rahatlıkla konuşulabiliyor, bir şey gizli kalmıyor. Muhakkak ki bir oyuncu kendi mevkisine bir adamın gelmesinden rahatsızlık duyabilir. Rahatsızlık duyuyorsa çıkar 2-3 tane atar. Profesyonel bir hayat, yarın bir gün başka arkadaşlarla yollarımızı ayırabiliriz. Onun için başkanımız ve yönetimimizin süre sonuna kadar bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Bizim sadece santrafor ihtiyacımız yok.



Bir sürpriz yapabilir miyiz? Evet. Hiç bir şey de yapmayabiliriz. Hiç kolay değil, bir yandan borç öde, bir yandan 'nın normlarına uy, bir yandan transfer yap. Hiç kolay şeyler değil. 2 gün içinde iyi şeyler olacağına inanıyorum" dedi.

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