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Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler

Usta yorumcu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan olaylı Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasını A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında yorumladı. Toroğlu, Radamel Falcao'nun transfer süreciyle ilgili olarak da gündem yaratacak tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

31.08.2019 00:33 - Son Güncelleme: 31.08.2019 00:46
Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu.

Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler

Karşılaşmayı A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumlayan Erman Toroğlu çarpıcı tespitlerde bulundu.
Toroğlu,

Radamel Falcao'nun transfer süreciyle ilgili olarak da flaş ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler

İşte usta yorumcunun değerlendirmeleri...

Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler

"GALATASARAY BERABER OYNAMIYOR"

"Luyindama'nın vahim hatası var ama bu olabilir, inanılmaz yaptı da... Ona bakmıyorum. Galatasarayberaber düşünmüyor, beraber oynamıyor, beraber pres yapmıyor. Tek tek bir şeyler yapmaya çalışanlar var, onlar da kifayet etmiyor. Galatasaray 3 maçtır takım olmaktan çıkmış durumda. Fatih Terim 'İyi oynadık' dedi ya. Hepsi hikaye."

Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler

"HERKES TOPA GİRMEKTEN KAÇIYOR"

Galatasaray'da herkes topa girmekten kaçıyor, beraber pres yapmıyorlar. Çünkü 'Ben topa girersem rezil olacağım, arkadaşım alsın bana versin.' diyorlar, çok net bu. Çok basit bir olay. Şu da bir gerçek..."

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