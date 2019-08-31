Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler

"GALATASARAY BERABER OYNAMIYOR"

"Luyindama'nın vahim hatası var ama bu olabilir, inanılmaz yaptı da... Ona bakmıyorum. Galatasarayberaber düşünmüyor, beraber oynamıyor, beraber pres yapmıyor. Tek tek bir şeyler yapmaya çalışanlar var, onlar da kifayet etmiyor. Galatasaray 3 maçtır takım olmaktan çıkmış durumda. Fatih Terim 'İyi oynadık' dedi ya. Hepsi hikaye."