Erman Toroğlu'ndan olaylı Kayserispor - Galatasaray maçı için şok sözler
Usta yorumcu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan olaylı Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasını A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında yorumladı. Toroğlu, Radamel Falcao'nun transfer süreciyle ilgili olarak da gündem yaratacak tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri...
31.08.2019 00:33
- Son Güncelleme: 31.08.2019 00:46
"GALATASARAY BERABER OYNAMIYOR"
"Luyindama'nın vahim hatası var ama bu olabilir, inanılmaz yaptı da... Ona bakmıyorum. Galatasarayberaber düşünmüyor, beraber oynamıyor, beraber pres yapmıyor. Tek tek bir şeyler yapmaya çalışanlar var, onlar da kifayet etmiyor. Galatasaray 3 maçtır takım olmaktan çıkmış durumda. Fatih Terim 'İyi oynadık' dedi ya. Hepsi hikaye."
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