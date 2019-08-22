Falcao ne zaman gelecek? Galatasaray taraftarının merakla beklediği dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun açıklanması bekleniyor. Sosyal medyada taraftarların yönetime baskı yapmasının ardından çeşitli başlıklar açması heyecanını arttırıyor. Kolombiyalı futbolcunun ne zaman geleceği araştırılmaya başladı. İşte Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi? Galatasaraylı taraftarların gözbebeği Kolombiyalı futbolcuyla çok önceden anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao'nun transferinin bitmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.