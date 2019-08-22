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  • 23.08.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:04

Falcao bildirimi yapıldı mı? Falcao i açıklandı mı, ne zaman 'a gelecek?

Falcao ne zaman gelecek? taraftarının ini merakla beklediği için açıklaması bekleniyor. Sosyal medyada sarı kırmızılı takımın taraftarları Falcao başlıkları altında toplanıyor. İşte Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde... Monaco Başkan Yardımcısı , yeni transferleri Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder için düzenlenen imza töreninde Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Radamel Falcao García Zárate, Kolombiyalı futbolcudur.

Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi?

Falcao ne zaman gelecek? Galatasaray taraftarının merakla beklediği dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun açıklanması bekleniyor. Sosyal medyada taraftarların yönetime baskı yapmasının ardından çeşitli başlıklar açması heyecanını arttırıyor. Kolombiyalı futbolcunun ne zaman geleceği araştırılmaya başladı. İşte Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi? Galatasaraylı taraftarların gözbebeği Kolombiyalı futbolcuyla çok önceden anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao'nun transferinin bitmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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