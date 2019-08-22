AEK - Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları başlıyor. 'Kupa 2'de gruplarda mücadele edebilmek için play-off turunu geçmesi gereken Trabzonspor, bu turda Yunan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Karadeniz ekibinin ilk maç Yunanistan'da oynanacak. Peki, AEK Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

AEK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. AEK - Trabzonspor maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR, AVRUPA'DA 128. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 79, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.