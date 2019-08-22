YILIN transferi Radamel Falcao konusunda dün iki flaş gelişme yaşandı... Monaco, bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Kolombiyalı yıldıza 1 yıl daha takımda kalması için teklif yaptı. 2. Başkan Petrov, "Kendisine ihtiyacımız var. Çift forvetle oynamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

4.5 MİLYON EURO ÖNERDİLER

İSPANYOL kulübü Sevilla da dün Falcao için hamle yaptı... Kolombiyalı yıldızın menajeri Jorge Mendes'le temasa geçen Sevilla yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifte bulundu.



İKİ KULÜBE DE AYNI YANIT!

ANCAK Falcao hem Sevilla hem de Monoco'ya aynı yanıtı verdi. Yıldız futbolcu, "Ben verdiğim sözden dönmem. Galatasaray'la anlaşma sağladım, İstanbul'a gidiyorum" ifadesini kullandı.

KAP BİLDİRİMİ BUGÜNE KALDI

G.SARAY yönetiminin bugün transferdeki ufak pürüzleri çözüp KAP bildirimi yapması bekleniyor. Falcao'nun da akşam İstanbul'a geleceği belirtiliyor.