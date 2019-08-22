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Falcao'nun kesin tercihi !

Monaco, Falcao’ya “1 yıl daha takımda kal” dedi. Fransızlar’ın 2. Başkanı Petrov, “Kendisine ihtiyacımız var. Çift forvetle oynamak istiyoruz” diye konuştu. Sevilla da 'le görüşüp 2 yıllık teklif yaptı. .. Ancak Falcao hem İspanyollar'a hem de Monaco'ya "Ben sözümden dönmem. 'a gidiyorum" dedi.

Ben sözümden dönmem

YILIN transferi Radamel Falcao konusunda dün iki flaş gelişme yaşandı... Monaco, bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Kolombiyalı yıldıza 1 yıl daha takımda kalması için teklif yaptı. 2. Başkan Petrov, "Kendisine ihtiyacımız var. Çift forvetle oynamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

4.5 MİLYON EURO ÖNERDİLER
İSPANYOL kulübü Sevilla da dün Falcao için hamle yaptı... Kolombiyalı yıldızın menajeri Jorge Mendes'le temasa geçen Sevilla yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklifte bulundu.

İKİ KULÜBE DE AYNI YANIT!
ANCAK Falcao hem Sevilla hem de Monoco'ya aynı yanıtı verdi. Yıldız futbolcu, "Ben verdiğim sözden dönmem. Galatasaray'la anlaşma sağladım, İstanbul'a gidiyorum" ifadesini kullandı.

KAP BİLDİRİMİ BUGÜNE KALDI
G.SARAY yönetiminin bugün transferdeki ufak pürüzleri çözüp KAP bildirimi yapması bekleniyor. Falcao'nun da akşam İstanbul'a geleceği belirtiliyor.

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