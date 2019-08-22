Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunun tamamlanmasının ardından grup mücadeleleri başlayacak. Gruplarda eşleşmelerin belli olacağı kura çekiminin tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray hangi torbada yer alacak? Şampiyonlar Ligi torbaları nasıl? 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.

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