Monaco Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Falcao hakkında bir açıklama yaptı. Petrov Falcao'yu takımda tutmak istediklerini söyledi.

İşte Monaco Başkanı Oleg Petrov'un açıklamaları

"Falcao bize Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi ama biz onun takımda kalmasını istiyoruz. Falcao çok iyi bir profesyonel. Bizimle olan sözleşmesine saygı duymak zorunda."