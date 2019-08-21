Monaco Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Falcao hakkında bir açıklama yaptı. Petrov Falcao'yu takımda tutmak istediklerini söyledi.
İşte Monaco Başkanı Oleg Petrov'un açıklamaları
"Falcao bize Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi ama biz onun takımda kalmasını istiyoruz. Falcao çok iyi bir profesyonel. Bizimle olan sözleşmesine saygı duymak zorunda."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.