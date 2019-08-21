Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.08.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 17:11

Başkanı Petrov'dan Falcao transferi hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre Başkanı , 'ın uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Falcao hakkında bir açıklama yaptı. Petrov Falcao'yu takımda tutmak istediklerini söyledi.

Monaco Başkanı'ndan Falcao hakkında flaş açıklama

Başkanı , 'ın uzun süredir gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Falcao hakkında bir açıklama yaptı. Petrov Falcao'yu takımda tutmak istediklerini söyledi.

İşte Monaco Başkanı Oleg Petrov'un açıklamaları
"Falcao bize Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi ama biz onun takımda kalmasını istiyoruz. Falcao çok iyi bir profesyonel. Bizimle olan sözleşmesine saygı duymak zorunda."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMonaco Başkanı Petrov'dan Falcao transferi hakkında flaş açıklama
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri