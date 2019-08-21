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  • 21.08.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 17:51

Son dakika haberi: 'da! İşte ilk fotoğraf

Son dakika haberine göre; İngiliz yıldız ile üç yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Transfer sonrası ilk fotoğraf sosyal medyaya böyle yansıdı.

Dünya yıldızı Trabzonspor'da! İşte ilk fotoğraf

, bir süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip, İngiliz golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Borsaya yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

Transferle ilgili ilk kare sosyal medyaya sızdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, sağlık kontrolünden geçen yıldız oyuncuyla çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. İşte o kare;

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