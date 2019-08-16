G.Saray Falcao'ya kavuşmanın hayallerini kurarken ilginç gelişmeler yaşandı. Önce L'Equipe gazetesi, Monaco'nun Falcao'ya yeni sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Ardından Teknik Direktör Jardim, Falco'nun yeni transfer Yedder ile birlikte ikili forvet oynayabileceğini söyledi.
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Jardim bu açıklamalarıyla Falcao'nun kalacağını ima etti. Ancak Kolombiyalı futbolcu yönetime başvurarak takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.
EN FAZLA 2 MİLYON EURO
Monaco Falcao'ya, "5 milyon Euro getir git" dedi. G.Saray Falcao'nun ayrılma isteğini koz olarak kullanarak 2 milyon Euro teklif edecek.
BULUT'A GÖRE OLUMSUZLUK YOK
Monaco'dan İstanbul'a dönen menajer Ahmet Bulut ise olumsuz birşey olmadığını söyleyerek, "Falcao hafta sonu maça çıkacak. Kendisi Galatasaray'a gelmek istiyor" açıklamasını yaptı.
NIMES ÖNÜNDE BİR İHTİMAL
Falcao'nun Monaco'nun pazar günü Nimes ile oynanacak maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz. G.Saray taraftarları Falcao ile yatıyor Falcao ile kalkıyor.
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Jardim bu açıklamalarıyla Falcao'nun kalacağını ima etti. Ancak Kolombiyalı futbolcu yönetime başvurarak takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.
EN FAZLA 2 MİLYON EURO
Monaco Falcao'ya, "5 milyon Euro getir git" dedi. G.Saray Falcao'nun ayrılma isteğini koz olarak kullanarak 2 milyon Euro teklif edecek.
BULUT'A GÖRE OLUMSUZLUK YOK
Monaco'dan İstanbul'a dönen menajer Ahmet Bulut ise olumsuz birşey olmadığını söyleyerek, "Falcao hafta sonu maça çıkacak. Kendisi Galatasaray'a gelmek istiyor" açıklamasını yaptı.
NIMES ÖNÜNDE BİR İHTİMAL
Falcao'nun Monaco'nun pazar günü Nimes ile oynanacak maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz. G.Saray taraftarları Falcao ile yatıyor Falcao ile kalkıyor.
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