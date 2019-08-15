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  • 15.08.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:51

- | İlk 11'ler belli oldu

3. ön eleme turu rövanş maçında , ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Yeni Malatyaspor'un 11'i belli oldu!

3. ön eleme turunda , karşısında tur arıyor. İlk maçta 3-1'lik dezavantaja sahip olan temsilcimiz kendi evinde avantajı eline geçirmek istiyor. Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.


YENİ MALATYASPOR: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chaaleli, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq

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