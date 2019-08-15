UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor, Partizan karşısında tur arıyor. İlk maçta 3-1'lik dezavantaja sahip olan temsilcimiz kendi evinde avantajı eline geçirmek istiyor. Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.



YENİ MALATYASPOR: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Chaaleli, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic



PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq