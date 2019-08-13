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  • 13.08.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 20:22

- maçının 11'leri belli oldu

Son dakika haberine göre 3. eleme turu rövanş maçında ve 'in 11'leri belli oldu. TRT 'dan naklen yayınlanacak karşılaşmada Başakşehir'e turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galibiyet gerekiyor.

Olympiakos - Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

3. eleme turu rövanşında Medipol ile Yunanistan temsilcisi arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome (İskoçya)​
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Azubuike, Attamah, Visca, Robinho, Elia, Crivelli

OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?​
Olympiakos - Başakşehir maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. Mücadele Olympiakos - Başakşehir maçı TRT canlı yayınlayacak.

TUR HESAPLARI
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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