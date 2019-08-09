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Kupalara ambargo

Sarı-Kırmızılılar 8 yıldaki 24 organizasyonda kupalara ambargo koydu. Rakiplerine de büyük bir üstünlük kurdu.

Kupalara ambargo
Akhisar'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren kupalara büyük bir ambargo koydu... Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Cimbom'un büyük başarılara imza attığı bu dönemde, en önemli rakiplerinden Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazanabildi. 2013-2014 sezonunda , 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında , 2014 yılında ise TFF Süper Kupa'yı aldı. Beşiktaş ise bu dönemde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olma başarısını gösterdi.


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