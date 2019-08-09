Semih Uçar’ın yeni adresi Adanaspor

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 20 yaşındaki ön libero Semih Uçar'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Alman ekibi Arminia Bielefeld takımında forma giyen Uçar'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Oyuncunun Adana'daki kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.
- Spor
- 09.08.2019
- Gazete
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