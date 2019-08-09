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’ın yeni adresi spor

Semih Uçar’ın yeni adresi Adanaspor
TFF 1. Lig ekibi spor, 20 yaşındaki ön libero Semih Uçar'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Alman ekibi Arminia Bielefeld takımında forma giyen Uçar'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Oyuncunun Adana'daki kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

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