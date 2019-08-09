Galatasaray'ın Süper Kupa zaferi sosyal medyada da büyük ses getirdi... Sosyal medyada, 'Emre Mor 8 günde kupa kaldırdı. Fenerbahçe'nin 5 yıldır kupası yok. Fatih Terim bırakmadan rakiplere gülmek haram' ifadeleri kullanıldı. G.Saray'ın Süper Kupa zaferi sosyal medyada da büyük ses getirdi... Sosyal medyada, 'Emre Mor 8 günde kupa kaldırdı. Fenerbahçe'nin 5 yıldır kupası yok. Fatih Terim bırakmadan rakiplere gülmek haram' ifadeleri kullanıldı. Galatasaray, Akhisar'ı devirdi Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı Fatih Terim'in 20. zafer kupası! Galatasaray'ın müzesindeki kupa sayısı 75'e çıktı
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