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'in 20. zafer kupası! 'ın müzesindeki kupa sayısı 75'e çıktı

Teknik Direktörü , Sarı-Kırmızılılar’ın başında 20. kupasını kazandı. Aslan, Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu 3'te 3 yaparak kapatıp 2019-2020 sezonu da kupayla açtı. 6. kez 'nın sahibi olan Galatasaray, müzesindeki kupa sayısını da 75'e çıkardı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı kulüpteki 20. kupasını kazandı. Cimbom, Terim ile 2018-2019 sezonunu 3'te 3 yaparak kapatıp 2019-2020 sezonu da kupayla açtı. tarihinin 75. kupasını kazandı.




Aslan, 6. kez 'nın sahibi oldu. Sarı- Kırmızılılar'ın 22 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası bulunuyor.



Galatasaray 6. Süper Kupası'nı dün gece müzesine taşıdı. Kaptan 'ın ellerinde yükselen kupa, Sarı- Kırmızılı taraftarları da coşturdu. Galatasaraylı futbolcular da kupayla birlikte büyük bir coşku yaşadılar.



, kupa töreni sonrası bol bol selfie çekmeyi ihmal etmedi.


FALCAO'DAN MBOM PAYLAŞIMI
Falcoa maç sonu Muslera'nın paylaştığı fotoğrafın altına "Cimbombom" yazdı. Muslera da "Come Galatasaray idolo" diyerek karşılık verdi.

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