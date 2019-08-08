Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı kulüpteki 20. kupasını kazandı. Cimbom, Terim ile 2018-2019 sezonunu 3'te 3 yaparak kapatıp 2019-2020 sezonu da kupayla açtı. Galatasaray tarihinin 75. kupasını kazandı.
Aslan, 6. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Sarı- Kırmızılılar'ın 22 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası bulunuyor.
Galatasaray 6. Süper Kupası'nı dün gece müzesine taşıdı. Kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde yükselen kupa, Sarı- Kırmızılı taraftarları da coşturdu. Galatasaraylı futbolcular da kupayla birlikte büyük bir coşku yaşadılar.
Sarı kırmızılılar, kupa töreni sonrası bol bol selfie çekmeyi ihmal etmedi.
FALCAO'DAN CİMBOM PAYLAŞIMI
Falcoa maç sonu Muslera'nın paylaştığı fotoğrafın altına "Cimbombom" yazdı. Muslera da "Come Galatasaray idolo" diyerek karşılık verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.